Gaziantep'te YKS Günlerinde Ücretsiz Toplu Taşıma

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Gaziantep, 21-22 Haziran tarihlerinde yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için tramvay ve otobüs hatlarında ücretsiz ulaşım imkanı sağlıyor. Öğrenciler, sınav günlerinde belirli hatlar üzerinde ek seferlerle desteklenecek.

Gaziantep'te 21-22 Haziran tarihlerinde yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) dolayısıyla GAZİRAY, tramvay ve turuncu otobüs hatları sınav günlerinde ücretsiz olacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, öğrencilerin sınav merkezlerine kolay ve zamanında ulaşabilmesi amacıyla BO1, B50, B53 ve B84 numaralı hatlarda toplam 103 ek sefer düzenlenecek.

YKS'ye girecek öğrenciler, cumartesi günü saat 14.00'e kadar, pazar günü ise saat 18.30'a kadar Gaziantep Kart ile tüm toplu taşıma araçlarından ücretsiz faydalanılabilecek.

Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz - Güncel
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