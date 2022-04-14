Gaziantep'te yine otomobil skutere çarptı: 2 yaralı (2)

'ŞİKAYETİMİZ DEVAM EDECEK'

Lise öğrencileri Mustafa Koray Karakan'ın dayısı Adnan Kılınçoğlu, her iki çocuğun sağlık durumlarının iyi olduğunu ifade ederek, otomobil sürücüsünden şikayetçi olduklarını kaydetti.