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Gaziantep'te Yılın İlk 4 Ayında 22 Bin Ev Ziyareti Gerçekleştirildi

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Gaziantep'te yılın ilk 4 ayında evde sağlık hizmetleri kapsamında 22 bin 27 ev ziyareti gerçekleştirildi. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, kentte 16 sağlık birimi evde tedavi ve kontrol edilen hastaları ziyaret ediyor.

Gaziantep'te yılın ilk 4 ayında evde sağlık hizmetleri kapsamında 22 bin 27 ev ziyareti gerçekleştirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte 16 sağlık birimi evde tedavi ve kontrol edilen hastaları ziyaret ediyor.

Ekipler, 13 genel hastane, 3 ağız ve diş sağlığı hizmeti olmak üzere 16 birim olarak çeşitli rahatsızlıkları bulunan hastalara evde sağlık hizmeti sunuyor.

Bakanlığın belirlemiş olduğu kriterlere uygun olarak 2023 yılında 4 bin 657 hastaya evde sağlık hizmeti verilirken, 2024 yılının ilk ayında bin 690 yeni hasta sisteme dahil oldu, Ocak-Nisan döneminde 22 bin 27 ev ziyareti gerçekleştirildi.

Evde sağlık hizmeti almak isteyen vatandaşların Ulusal Çağrı Merkezi 444 38 33'ü arayarak talep oluşturduğu ve vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda en uygun hizmete yönlendirildiği belirtildi.

Kaynak: AA / Güncel

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