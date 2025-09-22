Haberler

Gaziantep'te Yetenek Kaşifi Projesi Tanıtıldı
Gaziantep'te Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, paydaş kurumların işbirliğiyle hayata geçirilecek "Yetenek Kaşifi" projesinin tanıtım programı gerçekleştirildi.

Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda, Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje, kentte görev yapan okul öncesi öğretmenlerine tanıtıldı.

Programda, Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Daire Başkanı Prof. Dr. Mustafa Özdal, proje içeriğine ilişkin sunum yaptı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, konuşmasında projenin sloganının "7 çok geç, 6 yaş altın çağ" olduğunu belirterek, erken yaşta yetenek keşfinin önemine dikkati çekti.

Şahin, şunları kaydetti:

"Ben hocalarımızın emrinde olan lojistikçiyim, siz bu işin eğitimini aldınız. Çocuk sevmediği işte başarılı olamaz ve başarılı olamazsa mutlu da olamaz. Bu yüzden sabır, sebat ve kanaat duygularını aynı anda çocuklara verebilmeliyiz. Bunu yapamadığımızda ne bu ülke için ne de çocuklarımız için kanat çırpabiliriz. Her bir çocuğumuz için büyük hayallerimiz ve hedeflerimiz var."

Vali Yardımcısı Sedat Sezik ise Gaziantep'teki çocukların yeteneklerini erken yaşta ortaya çıkarmanın önemine değindi.

Sezik, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Hepimizin keşfedilmeyi bekleyen cevherleri var. Fakat bu cevherler ortaya çıkarılmadığında bir anlam ifade etmiyor. Bu proje, Gaziantep'in çocuklarının ve gençlerinin yeteneklerini önceden keşfetmek için büyük bir fırsat. Kentteki yaklaşık 1800 okul öncesi öğretmenine bu noktada önemli görevler düşüyor."

Gençlik ve Spor İl Müdürü Nafiz Şahin ile İl Milli Eğitim Müdürü Erdal Kılınç da programda katılımcılara hitap ederek proje hakkında görüşlerini paylaştı.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Güncel
