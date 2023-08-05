Gaziantep'te Yeşil Altın Hasadı Başladı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde 'Yeşil Altın' diye tabir edilen baklavalık Antepfıstığı hasadı davul-zurna eşliğinde çekilen halaylarla başladı. Renkli görüntülere sahne olan ilk hasatta hem sevinç hem de 'yok yılı' olması nedeniyle düşük rekolte burukluğu vardı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde 'Yeşil Altın' diye tabir edilen baklavalık Antepfıstığı hasadı davul-zurna eşliğinde çekilen halaylarla başladı. Renkli görüntülere sahne olan ilk hasatta hem sevinç hem de 'yok yılı' olması nedeniyle düşük rekolte burukluğu vardı.

Fıstığın başkenti Gaziantep'te baklavalık yeşil Antepfıstığı hasadı başladı. Gaziantep'in Nizip ilçesi kırsal Günaltı Tilmiyen Mahallesi'nde başlayan ilk hasat öncesi fıstık işçileri davul-zurna eşliğinde halaylar çekerek mesaiye başladı. Renkli görüntülere sahne olan ilk hasatta hem sevinç hem de 'yok yılı' olması nedeniyle düşük rekolte burukluğu vardı.

"Antepfıstığı'nda ilk hasada başladık, yok yılı nedeniyle yüzde 20'lik rekolte bekliyoruz"

İlk hasadın sevincini yaşadıklarını belirten Günaltı Tilmiyen Mahalle Muhtarı Mahmut Bozkurt, "2023 yaş boz Antepfıstığı hasadına bugün itibari ile başladık. Bu sene yok yılı nedeniyle yüzde 20'lik hasat var. Bu fıstık bizim bölge için gerçek bir değer. Bu değere sahip çıkmamız hepimiz için çok önemli. Şuan 14 kişi ile çalışıyoruz, Allah herkese bol rızıklar nasip eylesin. Şuanda Nizip'te satılan fıstığın fiyatı 106 ile 108 TL bandında. Fiyatlar iyi ve fiyatların daha da yükseleceğini ümit ediyoruz. Hava sıcak, bu sıcakta çalışmak meşakkatli olmasına rağmen biz alıştık. Sonuçta karşılığında para kazanıyoruz. Şükürler olsun ki büyük bir deprem atlattık bu depremin akabinde hasada başladık mecbur çalışacağız" dedi. - GAZİANTEP