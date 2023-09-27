Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından hasat sezonu boyunca 'yeşil altın' olarak bilinen Antep fıstığı hırsızlarına yönelik yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 370 şüpheli şahıstan 108'i tutuklandı.

Gaziantep'te "yeşil altın" denetimi: 108 tutuklu

GAZİANTEP - Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından hasat sezonu boyunca "yeşil altın" olarak bilinen Antep fıstığı hırsızlarına yönelik yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 370 şüpheli şahıstan 108'i tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Temmuz-Ağustos-Eylül aylarında fıstık bahçelerinin güvenliğini sağlamak ve hırsızlık olaylarının önlenmesi maksadıyla adli ve mülki makamların koordinesinde Jandarma Asayiş Timleri ve takviye Jandarma Komando Timleri ile karadan, dronlarla havadan destekli olarak operasyonlar düzenledi. İcra edilen operasyon çerçevesinde, halkın önemli geçim kaynaklarından olan Antep fıstığı hasat döneminde meydana gelebilecek hırsızlık olaylarının önlenmesi maksadıyla 17 yol kontrol noktası oluşturdu. Bu çerçevede, Jandarma Asayiş Timleri, Jandarma Komando Timleri ve güvenlik korucuları ile 13 bin 680 devriye faaliyeti icra edildi.

"17 milyon 314 bin 642 TL idari para cezası uygulanmıştır"

Gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda, 204 bin 197 şahıs sorgulanırken, 785 bin 427 dönüm fıstık bahçesi kontrol edildi. 701 bin 318 araç kontrol edilirken, 94 işyeri denetlenerek, 10 bin 228 araca toplam 17 milyon 314 bin 642 TL idari para cezası uygulandı. 204 sürücü belgesi geri alınmış, bin 414 araç trafikten men edilerek, 370 şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Antep fıstığı hırsızlarına yönelik yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 370 şüpheli şahıstan 108'i tutuklandı. 262'si şüpheli şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı bildirildi.

370 şüpheli şahıstan 108'i tutuklandı

Yapılan operasyonlar neticesinde meydana gelen fıstık hırsızlığında yakalanan 370 şüpheli şahıstan 108'i sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.