Gaziantep'te Yerli Turist Yoğunluğu Esnafı Sevindiriyor

Gaziantep'teki yerli turist yoğunluğu esnafa çifte bayram yaşattı

GAZİANTEP - Tarihi dokusuyla, yapılarıyla ve birbirinden lezzetli yemeklerinden dolayı turistlerin uğrak mekanı haline gelen Gaziantep'te esnafın yüzü Ramazan Bayramı tatilinde yaşanan turist yoğunluğu nedeniyle güldü.

Bayram tatilinde Gaziantep'i tercih eden yerli turistler, dünyanın en eski 10 şehri arasında bulunan ve Osmanlı döneminden kalma tarihi cami, han, hamam, bedesten ve çarşılarının yanı sıra müzelerinde keyif dolu vakit geçirdi. Tarihi Gaziantep Kalesi ve çevresi ile Kültür Yolu'nda, Bakırcılar Çarşısı, Almacı Pazarı ve müzeler gibi çok sayıda tarihi, turistik ve kültürel mekanları ziyaret eden turistler, gezi esnasında yaptıkları alışveriş ile esnafın yüzünü güldürdü.

Esnaf çifte bayram yaşadı

Türkiye'nin en önemli turizm merkezleri arasında yer alan Gaziantep'e turistlerin yoğun bir şekilde gelmesi ve tatillerini Gaziantep'te geçirmesi en çok esnafı mutlu etti. Geleneksel konukseverliğiyle çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlayan Gaziantep, bayram boyunca özellikle tarihi mekanlarda insan yoğunluğu yaşadı. Güzel vakit geçirmek üzere tatillerini Gaziantep'te geçirmeyi tercih eden turistler, yaptıkları alışverişle de kentteki esnafa çifte bayram yaşattı. Gaziantep'e gelen yerli turistler, kentin kurutmalık, Antep fıstığı, baklava, salça, baharat çeşitleri ve şire ürünleri gibi doğal ve organik ürünlerini tercih etti.

Bakırcılar Çarşısı esnaflarından Celal Kehrizli, Gaziantep'in gastronomisi, inanç turizmi, turistik, doğal ve kültürel varlıklarıyla ön plana çıktığını ve bundan dolayı ziyaretçilerin kenti tercih ettiğini belirtti. Bayram tatilinde turistlerin kente yoğun gelmesiyle esnafın yüzünün güldüğünü belirten Kehrizli, "Bu bayram tatilinde esnafın yüzü güldü. Ramazan boyunca esnafın işleri pek yoktu. Ramazan ayında her hangi bir iş yapmadık ama çok şükür bu bayram tatilinde esnafın yüzü güldü. Bayram tatilinde bayağı bir turist yoğunluğu yaşandı. Alışverişimiz de güzel oldu. Esnaf olarak bu durumdan memnunuz. Yerli turistler genelde bakır eşya, doğal ve organik ürünleri aldı. CHP, 'alışveriş yapmayın, boykot yapın' diye boykot çağrısında bulundu ama vatandaş boykotu dinlemedi, alışverişini yaptı ve bizde yapılan alışverişten memnunuz" dedi.

Esnaf olarak çifte bayram yaşadıklarını belirten Furkan Yazmacı da, "Esnaf gayet mutlu oldu. Bayram tatilinde tur halinde herkes çarşımıza akın akın geliyor. Ramazan ayında çarşımızda pek fazla iş yoktu. Bu yüzden biraz mutsuzduk. Şu anda gayet mutluyuz. Çok şükür işlerimiz iyi oldu. Ekonomik anlamda bayram ettik" diye konuştu.