Gaziantep'te yeni yıla silah sesleriyle girildi

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, vatandaşlar yeni yıla tabanca ve tüfekleriyle havaya ateş açarak girdi, gelenek bu yıl da bozulmadı.

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, vatandaşlar yeni yıla tabanca ve tüfekleriyle havaya ateş açarak girdi, gelenek bu yıl da bozulmadı.

İslahiye'de, silahla havaya ateş açarak yeni yıla girme geleneği bu yıl da bozulmadı. Saat 00.00'ı gösterdiğinde ilçenin farklı semtlerinde balkonlara ve çatıya çıkan bazı vatandaşlar, havai fişekler eşliğinde havaya tabanca ve tüfekleriyle rastgele ateş açtı. Yaklaşık 10 dakika süren silah sesleri ilçenin tüm bölgelerinden duyulurken, silahlı kutlamada yaralanan olmadığı öğrenildi.