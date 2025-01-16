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Gaziantep'te Yeni İçme Suyu Arıtma Tesisi İnşaatı Devam Ediyor

Gaziantep'te Yeni İçme Suyu Arıtma Tesisi İnşaatı Devam Ediyor
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası artan nüfusun su ihtiyacını karşılamak için yeni içme suyu arıtma tesisi inşa ediyor. Tamamlandığında, tesis 80 bin kişiye temiz içme suyu sağlayacak.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin vatandaşa daha temiz içme ve kullanma suyu ulaştırması amacıyla yapımına başladığı yeni arıtma tesisinin inşası devam ediyor.

Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nden (GASKİ) yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinden sonra artan nüfusun temiz içme suyu kullanım talebine karşılık vermek adına çalışma başlattı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Kuzeyşehir'de kullanım halinde olan birinci etap içme suyunun revize çalışmaları sürdürürken, ikinci etapta ise inşa çalışmalarına devam ediyor.

Tesisteki çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte 80 bin kişinin su ihtiyacına karşılık vermesi hedefleniyor.

Kaynak: AA / Beyza Nur Eryılmaz - Güncel
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