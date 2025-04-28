İspanya, Belçika, Fransa, Andorra ve Portekiz'de elektrikler kesildi

5 Avrupa ülkesinde kaos! Elektrikler kesildi, metrolar boşaltılıyor
Neredeyse her gün tüketiyoruz! Pazar ve marketten alınan 11 ürün zehirli çıktı

Pazar ve marketten satın alınan 11 ürün zehirli çıktı
Türkiye, Pakistan'a 6 uçak dolusu silah mı gönderdi? MSB'den açıklama var

Dünyayı sarsan Türkiye iddiasına Milli Savunma Bakanlığından yalanlama
İngiliz boksörün Türk şoförü komalık ettiği anlar kamerada

İngiliz boksörün Türk şoförü komalık ettiği anlar kamerada

Gaziantep'te YEDAM Tanıtım Toplantısı Gerçekleşti

Gaziantep'te YEDAM Tanıtım Toplantısı Gerçekleşti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nin (YEDAM) tanıtım toplantısında, YEDAM'ın hizmetleri ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi verildi. Programa Yeşilay personeli ve gönüllüler katıldı.

Gaziantep'te, Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nin (YEDAM) tanıtım toplantısı gerçekleşti.

Gaziantep Yeşilay Şubesince Bayazhan Kent Konseyi'nde düzenlenen toplantıda, YEDAM'ın hizmetleri anlatıldı.

Programda şube faaliyetleri ile YEDAM'ın tedavi yöntemlerinin anlatıldığı sunumlar yapıldı.

Toplantıda ayrıca kulüp etkinlikleri, okullarda verilen eğitimler, bilişsel söyleyişiler, gençlik faaliyetleri, psikososyal destek programları ve YEDAM ile alakalı bağımlılık eğitimi anlatıldı.

Programa, Yeşilay personelleri, gönüllü ve ilgililer katıldı.

Kaynak: AA / Beyza Nur Eryılmaz - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.