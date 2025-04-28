Gaziantep'te YEDAM Tanıtım Toplantısı Gerçekleşti

Gaziantep'te, Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nin (YEDAM) tanıtım toplantısı gerçekleşti.

Gaziantep Yeşilay Şubesince Bayazhan Kent Konseyi'nde düzenlenen toplantıda, YEDAM'ın hizmetleri anlatıldı.

Programda şube faaliyetleri ile YEDAM'ın tedavi yöntemlerinin anlatıldığı sunumlar yapıldı.

Toplantıda ayrıca kulüp etkinlikleri, okullarda verilen eğitimler, bilişsel söyleyişiler, gençlik faaliyetleri, psikososyal destek programları ve YEDAM ile alakalı bağımlılık eğitimi anlatıldı.

Programa, Yeşilay personelleri, gönüllü ve ilgililer katıldı.