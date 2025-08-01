Gaziantep'te yayaya çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde yayaya çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde yayaya çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Cengiz Eman idaresindeki 27 BC 326 plakalı motosiklet, Beykent Mahallesi'nde yolun karşısına geçmek isteyen 14 yaşındaki Y.Ç'ye çarptı.
Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve yaya yola savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Motosiklet sürücüsü Eman, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Y.Ç'nin ise tedavisi sürüyor.
Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Güncel