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Gaziantep'te yaşlı kadın evinde ölü bulundu

Gaziantep'te yaşlı kadın evinde ölü bulundu

Güncel Haberler

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, yaşlı kadın evinde ölü bulundu.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, yaşlı kadın evinde ölü bulundu.

Binevler Mahallesi'ndeki bir apartmanın 3. katında bulunan dairesinde yalnız yaşayan Asuman Dertlioğlu'dan (64) iki gün haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.

Eve giren ekipler, Dertlioğlu'nun cansız bedenini buldu.

Dertlioğlu'nun cenazesi, otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Fırat Özdemir - Güncel

Binevler Mahallesi Gaziantep Şahinbey Güncel Haberler

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