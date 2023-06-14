Gaziantep'te yasa dışı silah ticareti yapan 2 zanlı tutuklandı

Gaziantep'te yasa dışı silah ticareti yapan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı silah ticaretinin engellenmesi yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüttü.

Ekipler, adrese düzenledikleri operasyonda 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.