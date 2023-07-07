Gaziantep'te yasa dışı silah imalatı ve ticaretine yönelik operasyonda 3 şüpheli tutuklandı

Gaziantep'te yasa dışı silah imalatı ve ticaretine yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli tutuklandı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, belirlenen adreslere baskın düzenlendi ve 3 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından zanlılar adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.