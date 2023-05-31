Gaziantep'te Yasa Dışı Silah İmal ve Ticareti Yaptığı İddia Edilen 2 Zanlı Yakalandı

Gaziantep'te yasa dışı silah imal ve ticareti yaptığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı. Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kıbrıs Mahallesi'nde bir ikamette yaptıkları aramada 4 ruhsatsız tabanca, 78 fişek, 26 şarjör, çok sayıda muhtelif silah parçası ile silah çevirmede kullanılan malzemeler ve bir miktar uyuşturucu ele geçirdi. Çok sayıda suç kaydı bulunan C.Y. ve V.G. gözaltına alındı.