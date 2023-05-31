Gaziantep'te Yasa Dışı Silah İmal ve Ticareti Yaptığı İddia Edilen 2 Zanlı Yakalandı
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Gaziantep'te yasa dışı silah imal ve ticareti yaptığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı. Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kıbrıs Mahallesi'nde bir ikamette yaptıkları aramada 4 ruhsatsız tabanca, 78 fişek, 26 şarjör, çok sayıda muhtelif silah parçası ile silah çevirmede kullanılan malzemeler ve bir miktar uyuşturucu ele geçirdi. Çok sayıda suç kaydı bulunan C.Y. ve V.G. gözaltına alındı.
Gaziantep'te yasa dışı silah imal ve ticareti yaptığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yasa dışı silah imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik Kıbrıs Mahallesi'nde bir ikamette arama gerçekleştirdi.
Aramalarda, 4 ruhsatsız tabanca, 78 fişek, 26 şarjör, çok sayıda muhtelif silah parçası ile silah çevirmede kullanılan malzemeler ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Çok sayıda suç kaydı bulunan C.Y. ve V.G. gözaltına alındı.
Zanlılar ekipler tarafından emniyete götürüldü.