Gaziantep'te Yasa Dışı Mozaik Ticareti Operasyonu

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yapılan operasyonda, yasa dışı yollarla temin edilen iki mozaik ele geçirildi. Üç şahıs gözaltına alındı ve mozaikler Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, jandarmanın düzenlediği operasyonda 2 mozaik ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, E.Ç., M.B. ve M.B.'nin yasa dışı yollarla temin ettiği tarihi mozaik eserleri satmak için müşteri arayışında oldukları bilgisine ulaşınca harekete geçti. Ekipler takibe aldığı E.Ç.'ye ait otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada farklı ebatta 2 mozaik ele geçirildi. El konulan mozaikler Müze Müdürlüğü'ne teslim edilirken, E.Ç. ve bağlantılı olduğu M.B. ve M.B. gözaltına alındı. 3 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

