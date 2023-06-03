Gaziantep'te Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 3 Şüpheli Yakalandı
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Gaziantep'te yasa dışı bahis operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yasa dışı bahis faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışma yürüttü. Ekipler, düzenlenen operasyonda, 9 hard disk, 4 cep telefonu, 2 yasa dışı bahis kuponu yazma makinesi, 1 tabanca, 7 fişek ve çok sayıda yasa dışı bahis kuponu ele geçirdi, 3 şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Gaziantep'te yasa dışı bahis operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yasa dışı bahis faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, düzenlenen operasyonda, 9 hard disk, 4 cep telefonu, 2 yasa dışı bahis kuponu yazma makinesi, 1 tabanca, 7 fişek ve çok sayıda yasa dışı bahis kuponu ele geçirdi, 3 şüpheliyi yakaladı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.