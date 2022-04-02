Gaziantep'te yaralı bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı - Haberler

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Gaziantep'te yaralı bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı

AA - Zekeriye Şimşek - Güncel
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Gaziantep'te yaralı bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, tarlada yaralı halde bulunan yavru kızıl şahin tedavi altına alındı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, tarlada yaralı halde bulunan yavru kızıl şahin tedavi altına alındı.

???????Yesemek Mahallesi kırsalında tarlada çalışan çiftçi Mehmet Güneş, uçamayan yaralı halde bir yavru kızıl şahin buldu.

Şahine su ve yiyecek veren Güneş, daha sonra kuşu teslim etmek için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü İslahiye Şubesine bilgi verdi.

Görevli tarafından kızıl şahin olduğu belirlenen hayvanın ilk tedavisinin ardından Gaziantep Hayvanat Bahçesine gönderileceği belirtildi.

AA / Zekeriye Şimşek - Güncel

Mehmet Güneş, Gaziantep, Çiftçi, Güneş, Güncel, Haberler

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