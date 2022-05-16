Gaziantep'te yapımı tamamlanan Mehmet Bedri İncetahtacı İlkokulunun açılışı yapıldı - Haberler

ŞAHİNBEY, GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde yapımı tamamlanan ve trafik kazasında yaşamını yitiren 21. Dönem Gaziantep Milletvekili ve Susurluk Araştırma Komisyonu Sözcüsü Mehmet Bedri İncetahtacı'nın adını taşıyan ilkokulun açılışı törenle yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Dumlupınar Mahallesi'nde düzenlenen törende konuşan Vali Davut Gül, Gaziantep'te inşası süren 6 bin dersliğinin olduğunu belirterek, son 5 yılda 5 binin üzerinde derslik yapıldığını bildirdi.

Milletvekilleri ve belediye başkanlarıyla, dersliklere Gaziantep'te iz bırakan ve kente hizmet eden büyüklerin isimlerini verme konusunda ortak bir kanaat oluşturduklarını ifade eden Gül, şunları kaydetti:

"Mehmet Bedri İncetahtacı'yı yüz yüze tanımadım ama gıyabında Anadolu insanının duygularını onların hissiyatını Mecliste dile getirirken hep takip ettik ve gördük. Kaza geçirip vefat ettiğinde yüreğimiz yandı. Gaziantep'e hizmet etmeye başladığımızda bu ismi bir okulumuza vermeye karar verdik."

Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin ise merhum İncetahtacı'yı hiç unutmadıklarını belirterek, "İncetahtacı benim hayatım için çok önemli bir karakterdir. Okulumuza adını vererek yaşatacağız, bu bir vefa çalışmasıdır. Bu şehre hizmet edenlerin, bu şehir için taş üstüne taş koyanların unutulmaması adına yapılan bir çalışmadır." ifadelerini kullandı.

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Metin Kılıçparlar okul hakkında bilgi verdi.

İncetahtacı'nın oğlu Abdullah İncetahtacı ise açılışı yapılan okulun hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından okulun açılışı yapıldı.