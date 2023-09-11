Gaziantep'te yapılan huzur-güven uygulamasında 24 şüpheli yakalandı

Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından yapılan huzur-güven uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 24 şüpheli şahıs yakalandı. Uygulama sonucunda 3 bin 936 araç ve 3 bin 843 şüpheli şahıs sorgulandı, 27 sürücüye toplam 44 bin 384 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca uygulama sırasında uyuşturucu ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından yapılan huzur-güven uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 24 şüpheli şahıs yakalandı. Uygulama ile 3 bin 936 araç ve 3 bin 843 şüpheli şahıs sorgulanırken 27 sürücüye toplam 44 bin 384 lira idari para cezası uygulandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, adli makamların koordinesiyle 8-10 Eylül 2023 tarihleri arasında 15 ayrı noktada toplam 115 personel ile huzur-güven uygulaması yaptı. Dron ve hassas burunlu dedektör köpek destekli huzur-güven uygulaması ile 3 bin 936 araç ile 3 bin 843 şüpheli şahıs sorgulanırken 27 sürücüye toplam 44 bin 384 lira idari para cezası yazıldı. Uygulama sonucunda 8 araç trafikten men edilirken çeşitli suçlardan aranan 24 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 10'u hakkında yasal işlem yapıldı.

Uygulama sırasındaki aramalarda ise 20 gram esrar, 10 gram metanfetamin, 5 gram eroin, 6 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 1 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi. - GAZİANTEP