Gaziantep'te yapılan huzur-güven uygulamasında 17 şüpheli yakalandı

Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından yapılan şok huzur-güven uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 17 şüpheli yakalanırken, 55 araca 102 bin 475 TL cezai işlem uygulandı. Uygulama sonucunda uyuşturucu ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi.

Gaziantep'te jandarma ekiplerince yapılan şok huzur-güven uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 17 şüpheli yakalanırken, 55 araca 102 bin 475 TL cezai işlem uygulandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 6-7 Ekim tarihlerinde adli makamların koordinesinde şok huzur-güven uygulaması yaptı. Jandarma ekiplerinin 20 ayrı noktada toplam 192 personel ile icra ettiği uygulamada 6 bin 793 şahıs ile bin 823 araç sorgulandı. 55 araca 102 bin 475 TL cezai işlem uygulanarak, 6 araç trafikten men edildi. Ayrıca çeşit suçlardan aranan 17 şahıs yakalanarak, 12 şahsa adli işlem uygulandı. Yapılan aramalarda 25 gram esrar, 15 gram metanfetamin, 20 gram bonzai, 7 adet captagon hap ve 8 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. - GAZİANTEP