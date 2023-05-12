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Gaziantep'te yankesicilik yaptığı iddiasıyla bir şüpheli tutuklandı

Gaziantep'te yankesicilik yaptığı iddiasıyla bir şüpheli tutuklandı

Güncel Haberler

Şahinbey ilçesinde yankesicilik yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Şahinbey ilçesinde yankesicilik yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Alaybey Mahallesi'nde bir vatandaşın cep telefonunu yankesicilik yöntemiyle çaldığı tespit edilen B.K'yi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Fırat Özdemir - Güncel

Asayiş Şube Müdürlüğü Şahinbey Güncel Haberler

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