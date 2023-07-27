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Gaziantep'te Yankesicilik Yapan Şüpheli Yakalandı

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Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde bir vatandaşın telefonunu çalan şüpheli, polis tarafından yakalandı. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gaziantep'te bir vatandaşın telefonunu yankesicilik sureti ile çalan şüpheli yakalandı.

Olay Şahinbey ilçesine bağlı Alaybey Mahallesi'nde meydana geldi. Otobüse binmek üzere hareket eden vatandaşın arkasından yaklaşarak yankesicilik suretiyle telefonunu çalan M.Y. isimli şüphelinin hırsızlık anları kameralara yansıdı. Olay ile ilgili çalışma yapan polis ekipleri M.Y. isimli şüpheliyi yakaladı. Yakalanan şüpheli sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Gaziantep Şahinbey Güncel Haberler

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