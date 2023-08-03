Gaziantep'te Yankesicilik Yapan Şüpheli Tutuklandı

Gaziantep'te bir şahıs, arkadaş gibi sarıldığı vatandaşın arka cebinde bulunan cep telefonu ile banka kartlarını yankesicilik sureti ile çaldı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıyan şüpheli tutuklandı.

Gaziantep'te bir şahıs, arkadaş gibi sarıldığı vatandaşın arka cebinde bulunan cep telefonu ile banka kartlarını yankesicilik sureti ile çaldı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıyan şüpheli tutuklandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle Şahinbey ilçesi Karagöz Mahallesi'nde meydana gelen yankesicilik olayı ile ilgili çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde, arkadaş gibi sarıldığı vatandaşın arka cebinde bulunan cep telefonu ile banka kartlarını yankesicilik suretiyle çalan A.K. isimli şüpheli şahıs yakalandı. Şüpheli şahsın, yankesicilik anları ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Şüpheli şahıs, yapılan yasal işlemlerin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı. - GAZİANTEP