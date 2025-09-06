Gaziantep'te Yangın Çıkan Yolcu Otobüsü Küle Döndü

Haberler

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu üzerinde mahvuz D. tarafından kullanılan bir yolcu otobüsü motor bölümünden çıkan yangın nedeniyle tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. 35 yolcu güvenli bir şekilde tahliye edildi.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yangın çıkan yolcu otobüsü kullanılamaz hale geldi.

Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu Nurdağı gişeleri mevkisinde Mahfuz D. idaresindeki 34 BDZ 255 plakalı yolcu otobüsünün motor bölümünden dumanlar yükselmeye başladı.

Durumu fark eden Mahfuz D, otobüsü durdurarak 35 yolcuyu tahliye etti.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın söndürülürken, otobüs kullanılamaz hale geldi.

