Gaziantep'te yalnız yaşayan kişi ölü bulundu - Haberler

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Gaziantep'te yalnız yaşayan kişi ölü bulundu

AA - Fırat Özdemir - Güncel
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Gaziantep'te yalnız yaşayan kişi ölü bulundu

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu.

Bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, Pirsultan Mahallesi'ndeki 2 katlı bir binada incelemelerde bulundu.

Evin giriş katında hareketsiz yatan kişiyi gören ekiplerin bilgilendirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi.

Ekipler, kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Cansız bedenin Murat B'ye (50) ait olduğu ve yalnız yaşadığı öğrenildi.

Murat B'nin cenazesi, otopsi için Gaziantep Adil Tıp Kurumu'na götürüldü.

AA / Fırat Özdemir - Güncel

Şehitkamil Gaziantep Güncel Haberler

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