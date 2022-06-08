Gaziantep'te yalnız yaşayan kişi ölü bulundu - Haberler

Gaziantep'te yalnız yaşayan kişi ölü bulundu Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu. Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu. Bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, Pirsultan Mahallesi'ndeki 2 katlı bir binada incelemelerde bulundu. Evin giriş katında hareketsiz yatan kişiyi gören ekiplerin bilgilendirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi. Ekipler, kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Cansız bedenin Murat B'ye (50) ait olduğu ve yalnız yaşadığı öğrenildi. Murat B'nin cenazesi, otopsi için Gaziantep Adil Tıp Kurumu'na götürüldü. AA / Fırat Özdemir - Güncel Şehitkamil Gaziantep Güncel Haberler

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