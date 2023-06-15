Gaziantep'te Yalnız Yaşayan Kadın Öldürüldü, Şüpheli Tutuklandı

Gaziantep'te yalnız yaşadığı evinde ölü bulunan kadının öldürüldüğü ortaya çıktı. Kafası darbe aldığı belirlenen kadını öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Şahinbey ilçesi Binevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yalnız yaşayan Asuman Dertlioğlu'ndan (64) haber alamayan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kapıyı açtırarak eve giren ekipler, Asuman Dertlioğlu'nu yerde hareketsiz şekilde yatarken buldu.

Yakalanan zanlı tutuklandı

Olay sonrası incelemelerde bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri 3 günlük çalışma ile olayı aydınlattı. Başından darbe aldığı belirlenen kadının öldürülmesi ihtimali üzerine çalışma yapan ekipler, İ.D. isimli şahsı gözaltına aldı. Kadını öldürme iddiasıyla yakalanan İ.D., alınan ifade ve işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. İ.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP