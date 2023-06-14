Gaziantep'te yakalanan hırsızlık zanlısı tutuklandı

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde gözaltına alınan hırsızlık zanlısı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı tarihlerde otodan hırsızlık yapılması üzerine çalışma başlattı.

Araştırma ve inceleme yapan ekipler, hırsızlık zanlısı Y.B'yi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.