Gaziantep'te yakalanan firari 2 hükümlü tutuklandı

Gaziantep'te kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 2 firari hükümlü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey ve Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, aranan şahısların yakalanması için çalışma yapıldı.

Hırsızlık suçundan 16 yıl 9 ay, yağma suçundan 10 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü ekipler tarafından yakalandı.

İşlemlerinin ardından hükümlüler cezaevine gönderildi.