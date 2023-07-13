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Gaziantep'te yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı

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Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) üye olduğu iddiasıyla aranan şüpheli yakalandı.

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) üye olduğu iddiasıyla aranan şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ soruşturması kapsamında aranan İ.İ'yi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Fırat Özdemir - Güncel

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