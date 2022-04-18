Gaziantep'te yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı
Demirören Haber Ajansı - Hasan Kırmızıtaş - Güncel
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GAZİANTEP'te, FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle aranan M.B., polis ekiplerince yakalanıp, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
GAZİANTEP'te, FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle aranan M.B., polis ekiplerince yakalanıp, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan aranan M.B.'nin kentte olduğu bilgisine ulaştı. Ekipler, adresini belirlediği M.B.'yi düzenlediği operasyonla yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.B, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.
Demirören Haber Ajansı / Hasan Kırmızıtaş - Güncel