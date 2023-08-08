Gaziantep'te Yağma Suçundan Aranan Firari Şahıs Yakalandı

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyon sonucunda, yağma suçundan 10 yıl hapis cezası ile aranan M.G. ve C.K. isimli şüpheliler yakalandı. Yakalanan şüpheliler tutuklandı.