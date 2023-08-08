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Gaziantep'te Yağma Suçundan Aranan Firari Şahıs Yakalandı

Güncel Haberler

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyon sonucunda, yağma suçundan 10 yıl hapis cezası ile aranan M.G. ve C.K. isimli şüpheliler yakalandı. Yakalanan şüpheliler tutuklandı.

Gaziantep'te, yağma suçundan 10 yıl hapis cezası ile aranan firari şahıs yakalandı. Yakalanan M.G. ve C.K. isimli şüpheliler sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon yaptı. Yapılan operasyon sonucunda, yağma suçundan 10 yıl kat'i hapis cezası ile aranan M.G. ve C.K. isimli şüpheliler yakalandı.

Yakalanan şüpheli şahıslar, yapılan yasal işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Gaziantep Güncel Haberler

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