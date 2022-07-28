Gaziantep'te yabancı uyruklu kişileri zorla tutan zanlı tutuklandı - Haberler

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Gaziantep'te yabancı uyruklu kişileri zorla tutan zanlı tutuklandı

Gaziantep'te yabancı uyruklu kişileri zorla tutan zanlı tutuklandı

Gaziantep'te ülkeye yasa dışı yollarla girdiği belirlenen üç yabancı uyrukluyu zorla bir evde tuttuğu iddiasıyla gözaltına alınan iki zanlıdan biri tutuklandı.

Gaziantep'te ülkeye yasa dışı yollarla girdiği belirlenen üç yabancı uyrukluyu zorla bir evde tuttuğu iddiasıyla gözaltına alınan iki zanlıdan biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, ülkeye illegal yollarla girdiği tespit edilen 3 yabancı uyruklu kişinin zorla bir evde tutulduğu tespit edildi.

Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, 3 yabancı uyrukluyu zorla tuttuğu gerekçesiyle M.Ö. ve E.E.Ö'yü gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan E.E.Ö çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA / Mehmet Akif Parlak - Güncel

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