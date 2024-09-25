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Gaziantep'te Vinçin Düşmesi Sonucu İşçi Hayatını Kaybetti

Gaziantep'te Vinçin Düşmesi Sonucu İşçi Hayatını Kaybetti
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Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde bir inşaat sahasında vinçin üzerine düşmesi sonucu Furkan Bozkurt isimli işçi yaşamını yitirdi. Olayla ilgili vinç operatörü ve iki kişi gözaltına alındı.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde üzerine vinç düşen işçi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Narlıtepe Mahallesi 10109'uncu sokakta bir inşaatın çalışma sahasında kimliği öğrenilemeyen operatörün kullandığı 17 HB 686 plakalı vinç, inşaat işçisi Furkan Bozkurt'un üzerine düştü.

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, Bozkurt'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenaze, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Polis ekipleri, vinç operatörü ve 2 kişiyi gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Okan Coşkun - Güncel

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