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Gaziantep'te vinç ile yolcu minibüsünün çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı

8 Aralık 2023 15:13 Son Güncelleme: 15:14 Abone Ol

Gaziantep'te meydana gelen trafik kazasında, yolcu minibüsü ile vinç çarpıştı ve 9 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastanelere kaldırıldı.