Gaziantep'te veliler arasındaki silahlı kavgada bir kişi yaralandı

ŞEHİTKAMİL, GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde öğrenciler arasındaki tartışmaya velilerin karışması sonucu çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 15 Temmuz Mahallesi'nde Aslı Alevli İlkokulu'nda eğitim gören bir grup öğrenci arasında tartışma çıktı. Bunun üzerine okula gelen veliler de okul önünde tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bir kişi, tabancayla öğrenci velisi Selçuk Ç'ye (45) ateş açtı.

Hafif yaralanan Selçuk Ç, ambulansla kaldırıldığı Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, olayla ilgili zanlının yakalanması için çalışma başlattı.