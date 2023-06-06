Gaziantep'te üzerinde uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli yakalandı

Gaziantep'te üzerinde uyuşturucu bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde şüpheli 2 kişinin üzerinde arama yaptı.

Şüphelilerin üzerinde 231 gram uyuşturucu, 23 uyuşturucu hap ve hassas terazi ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.