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Gaziantep'te üzerinde uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli yakalandı

Gaziantep'te üzerinde uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli yakalandı

Güncel Haberler

Gaziantep'te üzerinde uyuşturucu bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te üzerinde uyuşturucu bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde şüpheli 2 kişinin üzerinde arama yaptı.

Şüphelilerin üzerinde 231 gram uyuşturucu, 23 uyuşturucu hap ve hassas terazi ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Okan Coşkun - Güncel

Asayiş Şube Müdürlüğü Gaziantep Güncel Haberler

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