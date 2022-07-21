Gaziantep'te üzerinde uyuşturucu bulunan zanlı yakalandı
AA - Fırat Özdemir - Güncel
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Gaziantep'te üzerinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alında.
Gaziantep'te üzerinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alında.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendiği aracı durdurarak arama gerçekleştirdi.
Ekipler, aramada üzerinde bir miktar uyuşturucu ele geçirilen zanlı M.A.K'yı gözaltına aldı.
Zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.
AA / Fırat Özdemir - Güncel