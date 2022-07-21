Gaziantep'te üzerinde uyuşturucu bulunan zanlı yakalandı - Haberler

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Gaziantep'te üzerinde uyuşturucu bulunan zanlı yakalandı

AA - Fırat Özdemir - Güncel
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Gaziantep'te üzerinde uyuşturucu bulunan zanlı yakalandı

Gaziantep'te üzerinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alında.

Gaziantep'te üzerinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alında.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendiği aracı durdurarak arama gerçekleştirdi.

Ekipler, aramada üzerinde bir miktar uyuşturucu ele geçirilen zanlı M.A.K'yı gözaltına aldı.

Zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

AA / Fırat Özdemir - Güncel

Asayiş Şube Müdürlüğü Gaziantep Güncel Haberler

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