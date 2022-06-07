Gaziantep'te uyuşturucuyu özendirenlere yönelik operasyonda 19 kişi yakalandı - Haberler

Gaziantep'te uyuşturucuyu özendirenlere yönelik operasyonda 19 kişi yakalandı Gaziantep'te, sosyal medya hesaplarından uyuşturucuyu özendirenlere yönelik operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı. Gaziantep'te, sosyal medya hesaplarından uyuşturucuyu özendirenlere yönelik operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, narkotik suçların engellenmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını alenen özendirici şekilde sosyal medyada paylaşım yaptığı tespit edilen 19 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. AA / Adsız Günebakan - Güncel Cumhuriyet Başsavcılığı Gaziantep Narkotik Güncel Haberler

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