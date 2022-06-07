Gaziantep'te uyuşturucuyu özendirenlere yönelik operasyonda 19 kişi yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gaziantep'te uyuşturucuyu özendirenlere yönelik operasyonda 19 kişi yakalandı

AA - Adsız Günebakan - Güncel
 - Güncelleme:
Gaziantep'te uyuşturucuyu özendirenlere yönelik operasyonda 19 kişi yakalandı

Gaziantep'te, sosyal medya hesaplarından uyuşturucuyu özendirenlere yönelik operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te, sosyal medya hesaplarından uyuşturucuyu özendirenlere yönelik operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, narkotik suçların engellenmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını alenen özendirici şekilde sosyal medyada paylaşım yaptığı tespit edilen 19 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Adsız Günebakan - Güncel

Cumhuriyet Başsavcılığı Gaziantep Narkotik Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title