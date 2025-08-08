Gaziantep'te Uyuşturucu ve Silahlı Yağma Suçundan Aranan Hükümlü Yakalandı

Gaziantep'te uyuşturucu ticareti ve silahlı yağma suçlarından aranan Y.D., jandarma ekipleri tarafından yakalandı ve cezaevine gönderildi.

Gaziantep'te uyuşturucu ticareti ve silahlı yağma suçundan aranan hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Ekipler, "uyuşturucu madde ticareti ve silahlı yağma" suçlarından hakkında 22 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.D'yi Oğuzeli ilçesinde yakaladı.

Hükümlü, adli makamlardaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Güncel
