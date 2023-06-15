Gaziantep'te Uyuşturucu ve Kaçakçılık Operasyonu: 1 Kilo 175 Gram Eroin ve 129 Adet Kaçak Cep Telefonu Ele Geçirildi

Gaziantep'te jandarma ekiplerinin uyuşturucu ve kaçakçılık olaylarına yönelik operasyonunda boş arazide taşların arasına gizlenmiş halde 1 kilo 175 gram eroin ile 129 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi. Operasyon sonucunda hakkında yasal işlem yapılan 33 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Gaziantep'te jandarma ekiplerinin uyuşturucu ve kaçakçılık olaylarına yönelik operasyonunda boş arazide taşların arasına gizlenmiş halde 1 kilo 175 gram eroin ile 129 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi. Operasyon sonucunda hakkında yasal işlem yapılan 33 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, adli makamların koordinesiyle 8-14 Haziran 2023 tarihleri arasında kaçakçılık olayları ve uyuşturucuyla mücadeleye yönelik çok sayıda operasyon yaptı.

1 kilo 175 gram eroin ele geçirildi

Yapılan operasyon sırasında boş arazide hassas burunlu dedektör köpek destekli aramada taşlar arasına gizlenmiş 1 kilo 175 gram eroin ele geçirildi. Operasyonlarda yapılan diğer aramalarda ise 129 adet akıllı cep telefonu, 25 gram metamfetamin, 15 gram esrar, 9 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 4 adet tarihi eser ele geçirildi.

1 şüpheli tutuklandı

Operasyon sonucunda toplam 30 olaya müdahale edilerek 33 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. Adli mercilere sevk edilen şüpheli şahıslardan 1'i tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - GAZİANTEP