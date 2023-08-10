Gaziantep'te Uyuşturucu ve Kaçakçılık Operasyonları: 104 Şüpheli Yakalandı

Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 96 olaya müdahale edilerek 104 şüpheli yakalandı. Operasyonlar sonucunda çok miktarda uyuşturucu madde ile kaçak malzeme ele geçirildi.

Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu madde ve kaçakçılık olaylarına yönelik operasyonlarda 96 olaya müdahale edilerek yakalanan 104 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. Operasyonlar sonucunda çok miktarda uyuşturucu madde ile kaçak malzeme ele geçirildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık olayları ve uyuşturucuyla mücadeleye yönelik 26 Temmuz-10 Ağustos 2023 tarihleri arasında çok sayıda operasyon yaparak 96 olaya müdahale etti. Adli makamların koordinesinde icra edilen operasyonlarda 104 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

Operasyonlarda yapılan aramalarda 1 kilo 525 gram esrar, 475 kök kenevir bitkisi, 90 adet captagon hap, 90 gram metamfetamin, 6 adet extacy hap, 5 gram eroin, 27 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 8 adet cep telefonu, 3 adet pompalı tüfek, 1 adet tabanca ve 10 adet tabanca mermisi ele geçirildi. - GAZİANTEP