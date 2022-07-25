Gaziantep'te uyuşturucu ticaretine 36 tutuklama GAZİANTEP'te son 1 haftada düzenlenen uyuşturucu baskınlarında gözaltına alınan 312 şüpheliden 36'sı, 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan tutuklandı. GAZİANTEP'te son 1 haftada düzenlenen uyuşturucu baskınlarında gözaltına alınan 312 şüpheliden 36'sı, 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, son 1 haftada uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik çok sayıda operasyon düzenledi. Kentin farklı semtlerinde düzenlenen baskınlarda; 1 kilo 18 gram metamfetamin, 604 gram esrar, 278 gram eroin, 376 kök kenevir, 69 gram bonzai, 20 uyuşturucu hap, 5 tabanca, 1 tüfek ve 5 hassas terazi ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, 312 şüpheliyi de gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 276'sı serbest bırakıldı, 36'sı ise 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan tutuklandı. Demirören Haber Ajansı / Hasan Kırmızıtaş - Güncel Uyuşturucu Ticareti Emniyet Müdürlüğü Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Gaziantep'te uyuşturucu ticaretine 36 tutuklama - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.