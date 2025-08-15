Gaziantep'te Uyuşturucu Ticaretinden 11 Hükümlü Yakalandı

Gaziantep'te yapılan operasyonla, uyuşturucu madde ticareti yapmak ve kullanmak suçlarından aranan 11 hükümlü yakalandı. Hükümlüler, adli işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Gaziantep'te uyuşturucu ticaretinden aranan 11 hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Ekipler, "uyuşturucu madde ticareti yapmak ve kullanmak" suçlarından hükümlü 11 firariyi yakaladı.

Hükümlüler, adli makamlardaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz - Güncel
