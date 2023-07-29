Gaziantep'te Uyuşturucu Ticareti Yapan 3 Şüpheli Gözaltına Alındı
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Gaziantep'te uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir araçta yaptıkları aramada 202 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi. Gözaltına alınan 3 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Gaziantep'te uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelenerek durdurdukları bir araçta yaptıkları aramada 202 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Araçtaki çok sayıda suç kaydı bulunan 3 kişi gözaltına alındı. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Fırat Özdemir - Güncel