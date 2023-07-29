Gaziantep'te Uyuşturucu Ticareti Yapan 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

Gaziantep'te uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir araçta yaptıkları aramada 202 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi. Gözaltına alınan 3 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.