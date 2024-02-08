Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonunda Tutuklama

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu ve uyarıcı madde ile mücadeleye yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Ö.A'nın Nurdağı ilçesindeki evine operasyon düzenlendi. Ekiplerce yapılan aramada 3 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı hakimlikce tutuklandı.