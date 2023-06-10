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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli yakalandı

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli yakalandı

Güncel Haberler

Gaziantep'te Şahinbey ilçesinde 1 kilo 6 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

Gaziantep'te Şahinbey ilçesinde 1 kilo 6 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ertuğrulgazi Mahallesi'nde şüpheli bir araçta arama yaptı.

Araçta 1 kilo 6 gram metamfetamin ele geçiren ekipler, iki zanlıyı gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Fırat Özdemir - Güncel

Gaziantep Şahinbey Güncel Haberler

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