Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli yakalandı

Gaziantep'te Şahinbey ilçesinde 1 kilo 6 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ertuğrulgazi Mahallesi'nde şüpheli bir araçta arama yaptı.

Araçta 1 kilo 6 gram metamfetamin ele geçiren ekipler, iki zanlıyı gözaltına aldı.