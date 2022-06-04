Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı - Haberler

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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

Demirören Haber Ajansı - Ahmet Atmaca - Güncel
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GAZİANTEP'te uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

GAZİANTEP'te uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün uyuşturucu ticareti yapıldığı belirlenen 3 adrese operasyon düzenledi. 9 şüpheli gözaltına alınırken, arama yapılan adreslerde; 910 gram metamfetamin, 1 tabanca, 8 mermi, 2 hassas terazi ele geçirildi. 9 şüpheli için de yasal işlem başlatıldı.


Demirören Haber Ajansı / Ahmet Atmaca - Güncel

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