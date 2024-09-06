Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu: 8 Gözaltı
Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu üreticisi ve satıcılarına yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İslahiye, Nizip ve Şehitkamil ilçelerinde uyuşturucu ve uyarıcı maddelerle mücadele kapsamında yaptıkları aramalarda 214 kök kenevir bitkisi ve 25 gram kubar esrar ele geçirdi. Gözaltına alınan şüphelilerin sorguları devam ediyor.
Gaziantep'te uyuşturucu üreticisi ve satıcılarına yönelik operasyonda, 8 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İslahiye, Nizip ve Şehitkamil ilçelerinde uyuşturucu ve uyarıcı maddelerinin üretimi ve ticaretiyle mücadeleye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda bazı arazi ve evlerde arama yapan ekipler, 214 kök kenevir bitkisi, 25 gram kubar esrar ele geçirdi.
Gözaltına alınan 8 şüphelinin sorgusu sürüyor.