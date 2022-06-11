Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı - Haberler

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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

AA - Fırat Özdemir - Güncel
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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı gözaltına alındı.

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Ekipler, 1 araç ve 3 evde yaptıkları aramada, 2 kilo 350 gram esrar, 26 gram metamfetamin ve 31 uyuşturucu hap ele geçirdi. Bir evdeki aramada ise ekmeğin içerisine uyuşturucu gizlenmesi dikkati çekti.

Operasyonda gözaltına alınan 8 zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

AA / Fırat Özdemir - Güncel

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Cumhuriyet Başsavcılığı Gaziantep Güncel Haberler

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